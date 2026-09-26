Ali Tarakcı'nın hesabına bakan istifa paylaşımı nedeniyle erişim engeli verildi

Ali Tarakcı'nın hesabına bakan istifa paylaşımı nedeniyle erişim engeli verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ali Tarakcı'nın 'Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek' paylaşımı yaptığı sosyal medya hesabına, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle erişim engeli getirildi. Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğinin kararının Siber Güvenlik Başkanlığına iletildiği öğrenildi.
Sosyal medyada "Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek." şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakcı'nın sosyal medya hesabına erişim engeli kararı verildi.
Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğince "Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek" paylaşımı yapan Ali Tarakcı'nın sosyal medya hesabına yönelik erişim engeli kararı alındı.
Kararın gereğinin yerine getirilmek üzere Siber Güvenlik Başkanlığına iletildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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