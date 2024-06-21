Ali Yerlikaya: "Bozdoğan-44" Operasyonunda Dört Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında yapılan "Bozdoğan-44" operasyonunda biri turuncu, ikisi gri kategoride olan toplam dört teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında yapılan "Bozdoğan-44" operasyonunda dört teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kararlıyız. Kutsal vatan toprağımızdan bu hainleri kazıyıp atacağız. Teröristlerin nefeslerini bir bir keseceğiz" dedi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde turuncu ve gri kategoride yer alan Brüsk kod adlı Basri Cin, 'Rüstem' kod adlı Sefer Temel, 'Kamuran Gever' kod adlı Yılmaz Sala, 'Dilsöz Rojhilat' kod adlı teröristlerin bir güvenlik görevlisi ile iki sivil vatandaşın şehit edildiği toplam altı eyleme katıldıklarının tespit edildiğini belirten Yerlikaya, devamında şu ifadeleri kullandı:

"Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Beytüşşebap kırsalında 'Bozdoağn-44' operasyonu gerçekleştirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile J- SİHA desteğinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando timlerimiz ve Güvenlik Korucularımızla teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristler çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."

Bakan Yerlikaya, teröristlerin 24 Mayıs 2018'de Beytüşşebap ilçesi kırsalında silahlı saldırı sonucu bir güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemine; 15 Temmuz 2019'da Beytüşşebap ilçesi kırsalında sivil aracın geçişi esnasında EYP'li saldırı sonucunda bir sivil vatandaşın şehit edilmesi, iki sivil vatandaşın yaralanması eylemine; 6 Haziran 2020'de Beytüşşebap ilçesi kırsalında operasyon esnasında EYP'li saldırı sonucu bir güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine; 29 Temmuz 2020'de Beytüşşebap ilçesi kırsalında operasyon esnasında EYP'li saldırı sonucu iki güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine; 14 Ağustos 2022'de Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında EYP'li saldırı sonucunda iki sivil vatandaşın yaralanması eylemine ve 13 Eylül 2023'de Beytüşşebap ilçesi kırsalında silahlı saldırı sonucu bir sivil vatandaşın şehit edilmesi eylemine katıldıklarının da belirlendiğini aktardı.