Ali Yerlikaya: Polis Memuru Yiğit Can Yiğit Şehit Oldu

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Yiğit Can Yiğit'in atış eğitimi alanında meydana gelen bir kaza sonucu yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit olan polis memuru Yiğit için başsağlığı mesajı yayınladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Milletimizin başı sağ olsun. Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Yiğit Can Yiğit, atış eğitimi alanında meydana gelen elim bir kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Makamı ali olsun."