Aliağa\'da 7 ayrı kablo hırsızlığına karışan 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Eylül'de Şakran Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında bir inşaat alanından çıkan 3 şüpheliyi fark etti.

Kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı. Torbalarında bulunan ve inşaat alanından çalındığı belirlenen kablolara el konuldu. Zanlıların 7 ayrı kablo hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.