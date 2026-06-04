Aliağa'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi - Son Dakika
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Aliağa'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi

04.06.2026 12:49
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Aliağa'da yapılan etkinlikte, kursiyerlerin yıl boyunca ürettiği ürünler sergilendi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında kursiyerlerin yıl boyunca yaptıkları ürünler sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Avcı Ramadan Parkı'nda düzenlenen etkinlikte Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi ve Menemen Halk Eğitimi Merkezi halk oyunları ekiplerinin gösterileri sunuldu. Açılışın ardından protokol üyeleri sergi alanını gezdi.

Aralarında Bergama'nın kültürel hazineleri, bitkisel örücülük, tezhip, lefkara işi, hüsnühat, su kabağı işlemeciliği, geleneksel keçe, mozaik, tel kırma, çini ve kağıt rölyef gibi birçok temanın yer aldığı 65 stantta, olgunlaşma enstitüsü ve halk eğitimi merkezlerinin ürünleri ile workshop alanları vatandaşların beğenisine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Emre Topoğlu, Türkiye'nin 81 ilindeki 1001 halk eğitimi merkezinde eş zamanlı olarak çalışmaların sergilendiğini bildirdi.

Topoğlu, açılış vesilesiyle Türkiye'nin her bölgesinde canla başla görev yapan çalışma arkadaşlarına şükranlarını ilettiğini aktardı.

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ise halk eğitim kursiyerlerinin yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Törene Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, protokol üyeleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aliağa'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi - Son Dakika

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