Aliağa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde mera ve ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kapukaya ve Yüksekköy mahalleleri arasındaki mera ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.