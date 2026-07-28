Aliağa\'da Tanker Gemisinde Yangın Çıktı

İzmir'in Aliağa ilçesindeki gemi söküm tesisinde sökümü yapılan tanker gemisinde çıkan yangın söndürüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tesiste söküm aşamasındaki gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.