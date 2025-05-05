Aliağa'da Tehlikeli Atık Tespiti - Son Dakika
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Aliağa'da Tehlikeli Atık Tespiti

Aliağa\'da Tehlikeli Atık Tespiti

Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde 15 bin ton tehlikeli atığın çevreye zarar verecek şekilde depolandığı belirlendi.

05.05.2025 13:33
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Aliağa Belediyesi, Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde çevreye zarar verici şekilde depolanan tonlarca tehlikeli atığın etrafa saçıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, 28 Şubat'ta Aliağa Belediyesinin iştiraki olan Aliağa Belediyesi Petrol AŞ tasarrufuna geçen Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde belediye tarafından İmar Kanunu'na, çevre ve insan sağlığına yönelik tedbirler alındığı belirtildi.

Belediye ekiplerince bölgede ilk incelemelerin yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede yapılan ilk incelemelerde, tehlikeli atıkların çevreye zarar verici şekilde depolandığı, bazı bölgelerde üzerinin toprakla kapatıldığı tespit edilmiştir. Bu şekilde bölgede 15 bin ton tehlikeli atığın vahşi depolama yöntemiyle insan ve çevre sağlığını tehlikeye sokacak şekilde etrafa saçıldığı öngörülmektedir. Belediyemizce konu ile ilgili olarak ivedilikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne, Aliağa Liman Başkanlığına ve Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesine bilgilendirme ve ihbar yapılmış olup, sorumlular hakkında faaliyet durdurma dahil her türlü yaptırım uygulanacaktır."

Kaynak: AA

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