İzmir'de yangın bölgesine bin fıstık çamı fidanı dikildi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Yeşil İzmir" hedefi doğrultusunda yürüttüğü ağaçlandırma çalışmaları kapsamında geçen ağustos ayında Aliağa Çoraklar'da çıkan orman yangınında zarar gören bölgeye bin adet fıstık çamı fidanı dikti.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından hız kazanan ağaçlandırma seferberliği kentin farklı noktalarında sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, şehir merkezindeki atıl alanları yeşillendirmenin yanı sıra yangından etkilenen ormanlık ve makilik bölgeleri de yeniden doğaya kazandırmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, şehir merkezindeki atıl alanların dönüşümünün yanı sıra orman yangınlarında zarar gören bölgelerde de yeniden ağaçlandırma çalışmaları yürütüyor. Geçen ağustos ayında Aliağa'nın Çoraklar mevkisindeki makilik alanda çıkan orman yangınının ardından bölgede ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmayla, yangından etkilenen alana bin fıstık çamı kazandırıldı. Fıstık çamı fidanları, İzmirli doğaseverler ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Gençlik Kolları üyeleri tarafından toprakla buluşturuldu.