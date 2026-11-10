Aliağa'daki fabrika patlamasında yaşamını yitiren 17 kişinin kimlikleri tespit edildi

Aliağa'daki fabrika patlamasında yaşamını yitiren 17 kişinin kimlikleri tespit edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında çıkan patlama ve yangında yaşamını yitiren 17 kişinin kimlikleri tespit edildi. Kaybedilen kişilerin yakınlarından alınan DNA örnekleri ile cenazelerden alınan biyolojik verilerin karşılaştırılması sürüyor.
İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından yaşanan yangında hayatını kaybeden 17 kişinin kimlikleri belli oldu. Hayatını kaybedenlerin, Ceylan Bıyıklı, Recep Fedai, Ferhat Maraşlı, Fatih Işık, Mustafa Sert, Kadir Kaan Özçelik, Abdülkadir Kınacı, Özcan Efe, İlker Sığırtmacıoğlu, Hüsnü Ersoy, Göksel Ünaldı, Yasin Taşçı, Uğur Temel, Barış Güney, Orhan Altay, Ersin Oğuz ve Serkan Kurt olduğu bildirildi.
Öte yandan, yakınlarını kaybeden ailelerden alınan DNA örneklerinin, cenazelerden alınan biyolojik verilerle karşılaştırılmasının sürdüğü bildirildi.
Kadir ÖZEN/İZMİR,
Kaynak: DHA
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