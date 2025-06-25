Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in Aliağa ilçesindeki orman yangınına 4 helikopterle 62 sorti yapılarak müdahalede bulunulduğunu bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen orman yangınına, 4 helikopterimiz 62 sorti yaparak havadan etkili şekilde müdahale etti. Yangının kontrol altına alınması için karadan ve havadan çalışmalar aralıksız sürüyor." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, yangına müdahale görüntülerine de yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Aliağa'daki Orman Yangınına Havadan Müdahale - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?