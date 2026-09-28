Alican Uludağ'a Gebze'de 4 kişinin öldüğü binaya dair paylaşımları için hapis istendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alican Uludağ'a Gebze'de 4 kişinin öldüğü binaya dair paylaşımları için hapis istendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alican Uludağ\'a Gebze\'de 4 kişinin öldüğü binaya dair paylaşımları için hapis istendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteci Alican Uludağ'a, Gebze'de 4 kişinin öldüğü binaya ilişkin bilirkişi raporu paylaşımları nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan dava açıldı. Savcılık 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis istedi; ilk duruşma 5 Kasım 2026'da.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Gazeteci Alican Uludağ hakkında, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği Arslan Apartmanı'nın yıkılmasının metro inşaatına bağlı olduğu değerlendirmesini yapan bilirkişi raporuna ilişkin paylaşımları gerekçe gösterilerek, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan dava açıldı.

Gazeteci Alican Uludağ, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 29 Ekim 2025 tarihinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği Arslan Apartmanı'nın yıkımına ilişkin X hesabından 3 Kasım 2025 tarihinde, "Gebze soruşturmasında Ulaştırma Bakanı'nı Yüce Divan'a götürecek gelişme..." başlığıyla bir paylaşım yaptı. Uludağ, paylaşımda, binanın yıkımında altından geçen metro inşaatının etkisinin olduğu ve bundan Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumlu olduğunu yazdı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, X paylaşımına erişim engeli getirilirken, Uludağ hakkında da soruşturma açıldı.

Gebze Başsavcılığı, Uludağ'ın talimatla ifadesini aldıktan sonra soruşturmada yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara'ya gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Eylül 2026'da Uludağ hakkında "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla iddianame düzenledi. İddianamede, Uludağ'ın 3 Kasım 2025 tarihinde, X hesabından Gebze'de çöken binaya ilişkin çeşitli paylaşımlara yer verildi.

SAVCILIK: "YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYDI"

Savcılık, söz konusu paylaşımlar nedeniyle Uludağ hakkında TCK'nın 217/A-1 maddesinde düzenlenen, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçu kapsamında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İddianamede, Uludağ'ın sosyal medya hesabında yaklaşık 260 bin takipçisi bulunduğu, paylaşımlarının takipçileri tarafından görüntülenmesinin yanı sıra bazı kullanıcılar tarafından yeniden paylaşılması nedeniyle ulaştığı kişi sayısının da dikkate alındığı belirtildi.

Savcılık, Uludağ'ın "hiçbir veriye dayanmayan yanıltıcı bilgiyi", toplumda ayrışmaya ve toplumun belli kesimlerini karşı karşıya getirmeye, kamu barışını ve toplumun huzur ve güven ortamını bozmaya elverişli şekilde alenen paylaştığını ve eylemini farklı tarihlerde zincirleme şekilde gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

ULUDAĞ: "YÜKSEK KAMU YARARI VARDI"

İddianamede gazeteci Uludağ'ın savunmasına da yer verildi. Uludağ, 16 yıldır Ankara'da yargı muhabirliği yaptığını, söz konusu paylaşımın kendisine ait olduğunu, Gebze'deki bina çökmesi sonucunda 4 kişinin yaşamını yitirdiği olayı kamuoyuna sunmak amacıyla paylaşımda bulunduğunu belirtti.

Uludağ, paylaşımında binanın metro inşaatı nedeniyle yıkıldığına ilişkin bilgilerin yer aldığını, bu bilgileri olay sonrasında bölgede inceleme yapan resmi kaynaklardan aldığını aktardı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda da binanın metro inşaatı nedeniyle yıkıldığı bilgisinin bulunduğunu belirten Uludağ, paylaşımında metro inşaatı üzerinden Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluğuna dikkati çektiğini ifade etti.

Uludağ ayrıca, bina yıkılmadan önce bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından tehlikenin CİMER'e bildirildiğini, yaptığı haberde yüksek kamu yararı bulunduğunu belirterek, suçlamayı reddetti.

ULUDAĞ'IN CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Savcılık, Uludağ'ın TCK'nin 217/A-1 ve 43/1 maddeleri uyarınca 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti. İddianameyi kabul eden Ankara 59. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 5 Kasım 2026'da yapılmasına karar verdi.

CEZAEVİNDEYKEN HABER YAPMIŞTI

Uludağ, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada Gebze'de çöken binaya ilişkin resmi bilirkişi heyetinin raporuna ulaşmış ve bunu DW Türkçe'de haber olarak yazmıştı. Haberde yer verilen bilirkişi raporunda, yıkılan binanın çökmesinin altından geçen metronun etkisi olduğu değerlendirmesi yer almıştı.

Kaynak: ANKA
3. SayfaGüncelUludağGebzeMedyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD’den ihraç edildi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD'den ihraç edildi
Sedat Peker için büyük hazırlık Sedat Peker için büyük hazırlık
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı
14:40
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
14:38
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
14:27
Cristiano Ronaldo için kötü gece En son 2008’de yaşamıştı
Cristiano Ronaldo için kötü gece! En son 2008'de yaşamıştı
14:08
Borsa 6 ayın dibini gördü Piyasalarda gözler fon soruşturmasında
Borsa 6 ayın dibini gördü! Piyasalarda gözler fon soruşturmasında
13:52
Geç gelen şöhretin acı gerçeği Ünlü olduğuna pişman oldu
Geç gelen şöhretin acı gerçeği! Ünlü olduğuna pişman oldu
13:11
Osmaniye’de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Osmaniye'de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 14:54:21. #7.12#
SON DAKİKA: Alican Uludağ'a Gebze'de 4 kişinin öldüğü binaya dair paylaşımları için hapis istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei