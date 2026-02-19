Alican Uludağ'a Gözaltı Tepkisi

(ANKARA) - DİSK Basın-İş Sendikası, gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
Sendikadan yapılan açıklamada, "Gazeteci Alican Uludağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' iddialarıyla Ankara'da gözaltına alındı. Gazetecilikten suç çıkarılmaya çalışılmasına karşı Alican Uludağ'ın yanındayız." denildi.
