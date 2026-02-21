Alican Uludağ'dan Gazetecilik Mesajı - Son Dakika
Alican Uludağ'dan Gazetecilik Mesajı

21.02.2026 21:19
Tutuklu gazeteci Uludağ, özgür ifadeyi savunarak gazetecilere cezaevinde değer verildiğini belirtti.

(ANKARA)- Tutuklu gazeteci Alican Uludağ, Metris Cezaevi'nden meslektaşlarına gönderdiği mesajda, "Bu ülkede gazetecilere değer görülen yer ya mezar ya cezaevi. Gazeteciliğe ihanet etmedim, kalemimi satmadım, korkup biat etmedim. Bedelini de ödemekten şikayetçi değilim. Onların derdi düşüncelerimi hapsetmekti, tutuklayarak da başardılar. Tweet atmaktan tutuklanmak bu ülkenin hazin gerçeği" dedi.

Tutuklanan gazeteci Alican Uludağ'ın meslektaşları, "Alican'ın Arkadaşları" adıyla sosyal medyada dayanışma platformu kurdu. Uludağ'ın Metris Cezaevi'nden gönderdiği mesajı açılan sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Değerli meslektaşlarım, önce şunu yazmalıyım. Ben çok iyiyim. Burada habercilik faaliyetine bile başladım: ) Adliyede sizlerden kaçırılsam da desteğinizi yürekten hissettim. Dayanışmanızı ömrüm boyunca unutmayacağım. Hepinize çok teşekkür ederim. Aslında benim hikayem de geçmişin bir benzeri. Bu ülkede gazetecilere değer görülen yer ya mezar ya cezaevi. Şikayetçi değilim. Gazeteciliğe ihanet etmedim, kalemimi satmadım, korkup biat etmedim. Bedelini de ödemekten şikayetçi değilim. Onların derdi düşüncelerimi hapsetmekti, tutuklayarak da başardılar. Tweet atmaktan tutuklanmak bu ülkenin hazin gerçeği. Türkiye'de hakikat mücadelesi bir bayrak yarışı. Ben şimdi içerideyim ama sizlerin bu mücadeleyi sürdüreceğinize eminim. Mutluyuz, çünkü bu halka yalan söylemedik. Güçlünün değil, sesini duyuramayan halkın sesi olduk. Suç işlemedik, yalnızca gazetecilik yaptık. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar."

Kaynak: ANKA

