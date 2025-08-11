Aliya İzetbegoviç'in 100. Doğum Yılı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in doğumunun 100. yılı vesilesiyle özel dijital fotomonografi hazırlandı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, hazırlanan özel dijital fotomonografi, başkent Saraybosna'daki tarihi Vijecnica binasında tanıtıldı.

Aliya İzetbegoviç Vakfı işbirliğinde hazırlanan "Aliya İzetbegoviç 1925–2003" adlı fotomonografi, Boşnakça, Türkçe, İngilizce ve Arapça ücretsiz erişime açıldı.

Bu arada, TİKA, İzetbegoviç'in çocukluk yıllarından siyasi mücadelesine uzanan hayat yolculuğunu anlatan eserin linkini de paylaştı.

İzetbegoviç, 8 Ağustos 1925'te doğdu

Mustafa ve Haba çiftinin 5 çocuğundan biri olan Aliya İzetbegoviç, 8 Ağustos 1925'te Bosna Hersek'in Bosanski Samac şehrinde dünyaya geldi.

İkinci Dünya Savaşı süresince faşist ideolojinin, ardından da komünist rejim ve uygulamalarının karşısında yer alan İzetbegoviç, uğruna mücadele ettiği vatanında "bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı" oldu.

İzetbegoviç, hayatı boyunca doğduğu toprakların işgaline ve Müslüman kimliğinin sürekli reddedilişine şahit olurken mücadelesini fikir alanında da sürdürerek yazılar ve kitaplar kaleme aldı.

"Genç Müslümanlar" isimli, kolej ve üniversite öğrencilerinden oluşan teşkilatın kurucuları arasında bulunan İzetbegoviç, halkı için verdiği mücadele sırasında 1946 ve 1983'te iki kez tutuklandı.

İzetbegoviç, bugün de ülkedeki en güçlü Boşnak partisi konumunda bulunan Demokratik Eylem Partisini (SDA) 1990'da kurarak Bosna'da 1992-1995'teki Sırplara karşı savaşta halkına liderlik etti.

Savaşı bitiren Dayton Barış Antlaşması'nı 1995'te imzalayan Boşnak lider, bu anlaşmayla halkına uluslararası arenada tanınan bir devlet bıraktı.

Sağlık sorunları nedeniyle 2000'de Devlet Başkanlığı Konseyindeki görevinden ayrılan İzetbegoviç, 19 Ekim 2003'te Saraybosna'da vefat etti.