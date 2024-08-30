Aliyev: Ermenistan'ın barış anlaşmasıyla ve bölgede kalıcı barışın sağlanmasıyla ilgilenmediği görülüyor - Son Dakika
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Aliyev: Ermenistan'ın barış anlaşmasıyla ve bölgede kalıcı barışın sağlanmasıyla ilgilenmediği görülüyor

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Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım başkanlığındaki TBMM heyeti, Aliyev tarafından kabul edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın barış anlaşmasıyla ve bölgede kalıcı barışın sağlanmasıyla ilgilenmediğini belirtti.

30.08.2024 17:36
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- Aliyev: " Ermenistan'ın barış anlaşmasıyla ve bölgede kalıcı barışın sağlanmasıyla ilgilenmediği görülüyor"

TBMM heyeti, Aliyev tarafından kabul edildi

BAKÜ - Türkiye- Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım başkanlığındaki TBMM heyetini kabul eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenistan'ın barış anlaşmasıyla ve bölgede kalıcı barışın sağlanmasıyla ilgilenmediği görülüyor" dedi.

Azerbaycan'da 1 Eylül'le gerçekleştirilecek Milli Meclis seçimlerini takip etmek için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım ve beraberindeki TBMM heyeti Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği ve iklim gibi konuların yanı sıra bölgesel meseleler de alındı.

Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının kardeşliği ve dostluğunun, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin yol haritasını belirlediğini vurgulayan Ayrım, Azerbaycan'ın gelişiminin ve elde ettiği başarıların Türkiye'de büyük gurur kaynağı olduğunu ve ülkenin Kafkasya'nın parlayan yıldızı olduğunu vurguladı.

Azerbaycan'ın uluslararası ilişkilerde artan rolüne değinen Ayrım, bir dizi uluslararası kuruluşlarda, özellikle Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Azerbaycan'a karşı haksızlık yapıldığını belirtti. Bölgede kalıcı barışın sağlanması yönünde Azerbaycan'ın attığı adımları desteklediklerini ifade eden Ayrım, Azerbaycan'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP29'a hazırlık çalışmalarının mükemmel bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

Azerbaycan kalıcı barış istiyor

Azerbaycan'ın bölgede kalıcı barışın sağlanmasının desteklediğini belirten Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bunun için daha önce de defalarca belirtildiği gibi Ermenistan Anayasası'nda Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarının ortadan kaldırılması ve Anayasanın değiştirilmesi gerekiyor. Geçmişte kalan AGİT'in Minsk grubunun ve ona bağlı kuruluşların tamamen kapatılması gerekiyor" dedi.

"Ermenistan Batılı ülkelerden yeni silahlar satın alıyor"

Ermenistan'ın Minsk Grubu'nun feshedilmemesi konusundaki tutumunun anlaşılır olmadığını vurgulayan Aliyev, "Çatışmalar geçmişte kaldıysa ve Ermenistan başbakanı Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini söylüyorsa, o zaman geçmişte kalan Minsk Grubu'nu korumaya ne gerek var? Ermenistan'ın barış anlaşmasıyla ve bölgede kalıcı barışın sağlanmasıyla ilgilenmediği görülüyor. Ermenistan kasıtlı olarak süreyi uzatıyor. Ayrıca Fransa'dan, Batılı ülkelerden ve diğer ülkelerden yeni silahlar satın alıyor ve kendi topraklarında başka ülkelerle askeri tatbikatlar yapıyor" diye konuştu. Azerbaycan karşıtı güçlerin, Batılı bazı kurumlarda Azerbaycan'a yönelik haksız ve adaletsiz tutum sergilediğini belirten Aliyev, "Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde bize karşı sergilenen tutum, toprak bütünlüğümüzün ve egemenliğimizin sağlanmasıyla doğrudan ilgilidir" dedi.

Azerbaycan KKTC'yi destekliyor

Azerbaycan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sürekli desteklediğini belirten Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Şuşa'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayriresmi zirve toplantısına katılmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Aliyev: Ermenistan'ın barış anlaşmasıyla ve bölgede kalıcı barışın sağlanmasıyla ilgilenmediği görülüyor - Son Dakika

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