Aliyev, Fransa adına casusluktan hapis yatan Martin Ryan dahil 19 kişiyi affetti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in imzaladığı kararla, Fransa adına casusluk yaptığı gerekçesiyle 10 yıl hapse çarptırılan bu ülke vatandaşı Martin Ryan'ın da aralarında olduğu 19 kişi affedildi.

Aliyev'in imzaladığı karar, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, farklı mahkemelerin kararlarıyla hapis cezasına mahkum edilen 19 kişi affedildi. Affedilenler arasında ikisi Türk vatandaşı 5 yabancı da bulunuyor.

Fransa adına casusluk yapmakla suçlanan ve 16 Mart'ta 10 yıl hapse çarptırılan Fransız Martin Ryan da affedilenler arasında yer alıyor.