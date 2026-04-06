Aliyev, Gürcistan'da Bölgesel Barışı Vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aliyev, Gürcistan'da Bölgesel Barışı Vurguladı

06.04.2026 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Tiflis'te Gürcistan liderleriyle bölgesel barış ve işbirliğini görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tiflis'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ve Başbakanı İrakli Kobakhidze ile gerçekleştirdiği ayrı görüşmelerde bölgesel barışın ve Orta Koridor'un önemini vurguladı.

Tiflis'te resmi temaslarda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Aliyev, Kavelaşvili ile yapılan ikili görüşmenin ardından Hükümet Binası'na geçerek Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile bir araya geldi.

Kobakhidze ile Aliyev ikili ve heyetler arası görüşmelerden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Aliyev'i Tiflis'te ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İki ülke ve halkları arasında asırlardır süregelen dostluk ve komşuluk ilişkilerinin bulunduğunu belirten Kobakhidze, "Bu ortaklığın ve dostluğumuzun çeşitli alanlarda dinamik şekilde gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Kobakhidze, ülkesinin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını desteklediği için Aliyev'e teşekkür ederek, "Gürcistan, bağımsızlığını yeniden kazanmasından bu yana Azerbaycan'ın ulusal çıkarlarının, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün güçlü bir destekçisi oldu, olmaya devam ediyor ve edecektir." ifadelerini kullandı.

İkili görüşmede küresel ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Kobakhidze, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini desteklediklerini belirtti.

Kobakhidze, bölgede barışın sağlanmasına katkı sunmaya her zaman hazır olduklarını kaydederek, "Gürcistan, bölgede barış içinde bir arada yaşamayı, yapıcı işbirliğini ve yeni girişimleri güçlü şekilde destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasında Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru olarak da bilinen Orta Koridor'un önemine değinen Kobakhidze, küresel siyasi gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayarak, bu değişimlerin Karadeniz ve Güney Kafkasya'yı kapsayan Orta Koridor'un stratejik önemini daha da artırdığını ifade etti.

Ulaşım ve lojistik altyapısının geliştirilmesi ve modernizasyonuna büyük önem verdiklerine dikkati çeken Kobakhidze, "Gürcistan ve Azerbaycan, uluslararası enerji ve ulaşım projeleri de dahil olmak üzere güvenilir ve sorumlu müttefikler olduklarını defalarca kanıtladı." diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise konuşmasında iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine işaret ederek, "Tarihsel köklerimiz, ikili işbirliğimizi daha da derinleştirme fırsatı sunuyor. Bu durum yüzyıllardır böyledir ve böyle olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Aliyev, iki ülkenin birbirini desteklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm uluslararası kuruluşlarda, birbirimizin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve sınırlarımızın dokunulmazlığını destekliyoruz. Bu, çok uzun zamanlardan beri böyle olmuştur ve gelecekte de böyle olmaya devam edecek."

Azerbaycan'ın Gürcistan'da bugüne kadar 3,6 milyar dolar yatırım yaptığını aktaran Aliyev, "Üçüncü ülkelerde de ortak yatırımları değerlendirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Aliyev, Kobakhidze ile ikili görüşmede bölgesel gelişmeleri değerlendirdiklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bölgedeki ülkeler barış, istikrar ve güvenliğe odaklanmaya devam etmelidir çünkü bu ilkeler dünyanın farklı yerlerinde ihlal ediliyor. Bizde bu durum sarsılmaz bir şekilde devam etmelidir. Benzer olaylar bölgemizi etkilememelidir. Bizler, Güney Kafkasya'da barış, istikrar ve iş birliği bölgesiyiz."

Karşılıklı üst düzey ziyaretlerin bölgesel barışı daha da güçlendirdiğini vurgulayan Aliyev, "Ermenistan ile ilişkilerimize Gürcistan aracılığıyla başladık ve desteklerinden dolayı Gürcistan hükümetine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aliyev, iki ülke arasındaki enerji işbirliğine de değinerek, Azerbaycan doğal gazının Gürcistan üzerinden 16 ülkeye ulaştırıldığını söyledi.

Aliyev'in Tiflis temasları sürüyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:56
15:47
15:26
14:59
14:19
14:19
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 16:14:33. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.