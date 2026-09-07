Aliyev ve Putin telefonda görüştü, ikili ilişkilerin yoğunlaştırılmasında mutabık kaldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke ilişkilerinin farklı düzeylerde yoğunlaştırılması konusunda mutabakata vardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Putin, Aliyev'i telefonla aradı.

Telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve insani işbirliğinin bazı güncel meseleleri ele alındı.

Görüşmede, ikili ilişkilerin farklı düzeylerde yoğunlaştırılması konusunda mutabakata varıldı.