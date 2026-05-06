Alkol Kaçakçılığı Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alkol Kaçakçılığı Operasyonu: 11 Gözaltı

Alkol Kaçakçılığı Operasyonu: 11 Gözaltı
06.05.2026 00:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen operasyonda alkol kaçakçılığı yapan 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, alkol kaçakçılığı yaparak elde ettikleri gelirleri akladıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1,4 milyar liralık hareketlilik tespit edilirken, çok sayıda mal varlığına da el konuldu.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçuna yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin örgütlü şekilde alkol kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde ettikleri, bu gelirleri üçüncü kişiler ve şirketler üzerinden kendi hesaplarına aktararak kaynağını gizlemeye ve yasal gösterme girişiminde bulundukları belirlendi. Yapılan mali incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1,4 milyar lira tutarında finansal hareketlilik olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik sabah İstanbul merkez olmak üzere Kırıkkale ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında ayrıca 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığı, 12 kişiye ait banka hesapları ile 2 şirkete ait hisse ve hesaplara el konuldu.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkol Kaçakçılığı Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 03:05:54. #7.12#
SON DAKİKA: Alkol Kaçakçılığı Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.