Alkol ve Uyuşturucu Etkisiyle Çılgın Kaçış - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alkol ve Uyuşturucu Etkisiyle Çılgın Kaçış

Alkol ve Uyuşturucu Etkisiyle Çılgın Kaçış

Kırıkkale'de çaldığı araçla polisten kaçan M.Y.S., 6 kişiyi yaraladı, 5 araca çarparak devrildi.

19.05.2025 03:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KIRIKKALE'de sahibini darbedip, parasını da aldıktan sonra otomobilini çalan M.Y.S. (21), yaptığı kaza sonucu bu kez çarptığı servis minibüsünü çaldı. Polisin takibi sırasında 5 araca çarpan M.Y.S. yakalanırken, olayda 1 kişi darp sonucu olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

İzmir Caddesindeki bir kadın kuaförü işleten Y.T. (37), iddiaya göre işe yeni başlayan M.Y.S. ile bir eğlence mekanına gitti. Bir süre sonra bir başka eğlence mekanına giden ikili iddiaya göre burada alkol ve uyuşturucu madde kullandı. Eğlence mekanı çıkışında Y.T.'ye ait 07 MMM 94 plakalı otomobille seyahat eden M.Y.S., Gürler Mahallesi 4. Noter'in önüne geldiklerinde aracı durdurdu. Çıkan tartışmada Y.T.'yi darbeden M.Y.S., üzerinde bulunan 19 bin lirayı da zorla aldı. Bu sırada araçtan inen Y.T., kaya olarak kaçtıktan sonra polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇARPTIĞI BAŞKA BİR OTOMOBİLİ DE ÇALDI

Polis, çaldığı otomobille olay yerinden kaçan M.Y.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan takip sırasında M.Y.S. idaresindeki 07 MMM 94 plakalı otomobil, Dispanser Kavşağında N.K. idaresindeki 71 S 0039 plakalı minibüse çarptı. Servis minibüsü şoförünün araçtan inip aracındaki hasara baktığı sırada M.Y.S., bu kez üzerinde anahtarı bulunan minibüsü çaldı.

KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN 5 ARACA ÇARPTI

Çaldığı 71 S 0039 plakalı minibüsle polisten kaçışını sürdüren M.Y.S., Nokta Kavşağına geldiği sırada kırmızı ışıkta duran 5 araca çarparak kaçtı. Durmadan buradan da kaçan M.Y.S. idaresindeki servis minibüsü, kontrolden çıkıp Otogar yakınında bulunan köprünün üzerinde devrildi. Kazdan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli M.Y.S., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

5 ARAÇ HASAR GÖRDÜ, 1'İ DAR SONUCU 6 KİŞİ YARALANDI

Eğlenmek amacıyla gittiği mekanda iddiaya göre uyuşturucu kullandıktan sonra birçok suça karışan M.Y.S.'nin yol açtığı olaylarda 1 kişi darp sonucu 5 kişi de kazalarda yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada yapılan kontrolde M.Y.S.'nin sahibini darbettikten sonra çaldığı otomobilin plakasının sahte olduğu, aracın orijinal plakasının ise 06 ZAY 09 olduğu ortaya çıktı. Şüpheli M.Y.S. gözalına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kırıkkale, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Güncel, Polis, Kaza, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkol ve Uyuşturucu Etkisiyle Çılgın Kaçış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı 3 şube kapatıldı Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı! 3 şube kapatıldı
Hindistan’da yıldırım düşmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti
Eski oyuncu Ahmet Fırat evinin balkonunda ölü bulundu Eski oyuncu Ahmet Fırat evinin balkonunda ölü bulundu
Ali Koç’tan Fenerbahçe Derneği’ne baskın Dernek Başkanı’na sert tepki Ali Koç'tan Fenerbahçe Derneği'ne baskın! Dernek Başkanı'na sert tepki
Ligue 1’de inanılmaz son 909’da ligin kaderi değişti Ligue 1'de inanılmaz son! 90+9'da ligin kaderi değişti
Eurovision 2025’i Avusturya kazandı Finale İsrail protestosu damga vurdu Eurovision 2025'i Avusturya kazandı! Finale İsrail protestosu damga vurdu
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı Yemen'den İsrail'e füze saldırısı
Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsüne çarptı Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsüne çarptı
Dünya Miras Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçeleri’nde 2 milyar liralık kenevir imha edildi Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde 2 milyar liralık kenevir imha edildi
Eurovision’da Azerbaycan’dan İsrail’e 12 tam puan Eurovision'da Azerbaycan'dan İsrail'e 12 tam puan
Bass sesini deprem sanan vatandaşlar sokağa döküldü Bass sesini deprem sanan vatandaşlar sokağa döküldü

23:03
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
22:55
Mourinho’dan Galatasaray’a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir
Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir
22:37
Galatasaray’dan Acun Ilıcalı’ya bomba gönderme
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
21:44
Geceye damga vuran an Galatasaray’dan Jose Mourinho’ya olay gönderme
Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme
20:56
Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
12:05
19 Mayıs’ta 3 büyükşehirde toplu taşıma ücretsiz olacak
19 Mayıs'ta 3 büyükşehirde toplu taşıma ücretsiz olacak
12:00
Küçük Ressam Zeynep Reyyan Gören’den ilk sergi
Küçük Ressam Zeynep Reyyan Gören'den ilk sergi
11:56
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
11:04
Can pazarı kamerada Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar
Can pazarı kamerada! Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar
11:02
Bakan Işıkhan açıkladı 95 ilaç daha geri ödeme listesinde
Bakan Işıkhan açıkladı! 95 ilaç daha geri ödeme listesinde
10:45
Boşanma aşamasındaki eşinin ailesine kezzapla saldırdı
Boşanma aşamasındaki eşinin ailesine kezzapla saldırdı
10:33
Yangın faciasında kahreden rapor 78 kişinin ölüm nedenleri ortaya çıktı
Yangın faciasında kahreden rapor! 78 kişinin ölüm nedenleri ortaya çıktı
10:11
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı 200 yolcu pilotsuz kaldı
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı
09:46
Bakan Yerlikaya duyurdu Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 03:55:32. #7.13#
SON DAKİKA: Alkol ve Uyuşturucu Etkisiyle Çılgın Kaçış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.