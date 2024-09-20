Alkolle Kaza: 2 Ölü, Sürücüye 15 Yıl İstem - Son Dakika
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Alkolle Kaza: 2 Ölü, Sürücüye 15 Yıl İstem

Alkol etkisindeki sürücü, kaldırımda yürüyen iki kişiye çarparak ölümüne sebep oldu. 15 yıl hapis isteniyor.

20.09.2024 17:18
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Ankara'da kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarparak ölümlerine neden olan sürücü Mehmet Can D. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanıp Batı 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Mehmet Can D'nin 26 Şubat'ta arkadaşlarıyla lokantada yemek yedikten sonra alkol alıp ardından kiraladığı araçla trafiğe çıktığı anlatıldı.

Etimesgut İlçesi 1. TBMM Caddesi'nde, 112 kilometre hızla Otoban Köprüsü alt geçidine girerken yolun virajlı olması, alkolün de etkisiyle aracın kontrolünü kaybeden Mehmet Can D'nin kaldırımda yürüyen Ekin Sert ve Umut Can'a çarptığı aktarılan iddianamede, Sert ve Can'ın kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği, Mehmet Can D'nin de tutuklandığı anımsatıldı.

İddianamede, aracın hava yastıklarının patladığına ve hızlı olması nedeniyle olay yerinden 300 metre ileride durabildiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Mehmet Can D'nin olay tarihinde alkollü, şehir içi azami hız sınırının da 50 kilometre olduğu ancak sanığın 112 kilometre/saat hızla araç kullandığı, araçtakilerin uyarılarına rağmen viraja hızlı girdiği ve sürüş hakimiyetini kaybederek bilinçli taksir ile maktullerin ölümüne sebebiyet verdiği anlaşılmıştır. Bilirkişi raporuna göre sanığın tam kusurluğu olduğu, Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığının raporuna göre de sürücü Mehmet Can D'nin asli kusurlu olduğu, ölen yayalar Ekin Sert ve Umut Can'ın kusursuz olduklarının belirtildiği anlaşılmıştır."

İddianamede, bu nedenlerle sanığın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca, sanığın ehliyetine de 3 yıl süreyle el konulması istendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alkolle Kaza: 2 Ölü, Sürücüye 15 Yıl İstem - Son Dakika

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