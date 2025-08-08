Alkollü Drift Yapan Sürücüye 83 Bin Lira Ceza

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, geçmişteki birçok ihlali nedeniyle hakkında ceza yazılıp ehliyeti iptal edilen Sait Akçay, drift atarken yakalandı. Aynı zamanda alkollü olan Akçay'a 83 bin 744 lira trafik cezası uygulandı.

Trafik polisleri, dün Göksun Sanayi Sitesi yönünde drift yapan aracı durdurdu. Ekipler, daha önce başta 2 kez alkollü araç kullanmak olmak üzere çeşitli ihlaller nedeniyle birçok kez hakkında ceza yazılan ve ehliyeti iptal edilen sürücü Sait Akçay'ın alkollü olduğunu tespit etti. Akçay'a, 'Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak', 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Drift atmak'tan toplam 83 bin 744 lira ceza uygulandı, otomobili de 60 gün trafikten menedildi.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)