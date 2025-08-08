Alkollü Driftçiye 83 Bin Ceza

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde drift yaptığı ve alkollü olduğu belirlenen sürücüye 83 bin 744 lira idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göksun Sanayi Sitesi istikametinde drift yapan bir otomobili durdurdu.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, S.A'nın sürücü belgesinin iptal edildiği ve 3 kez alkollü araç kullanma ihlalinin bulunduğu belirlendi.

S.A'ya, ehliyetsiz araç kullanmak, alkollü araç kullanmak ve drift atmaktan toplam 83 bin 744 lira idari para cezası kesildi.

Araç, 60 gün süreyle trafikten men edildi.