Alkollü İçeceklerde ÖTV Artışı Resmi Gazete'de Yayımlandı - Son Dakika
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Alkollü İçeceklerde ÖTV Artışı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Alkollü İçeceklerde ÖTV Artışı Resmi Gazete\'de Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de duyurulan karara göre, alkollü içeceklerde uygulanan maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları arttı. Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 22 ve üzeri içkiler için ÖTV oranı 1.269,7257 TL'den 1.428,4400 TL'ye çıkarıldı. Denatüre edilmiş etil alkol ve damıtıma dayalı diğer alkollü içecekler için de aynı artış uygulanarak vergi oranı yeniden belirlendi.

25.12.2024 03:59
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(ANKARA)- Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla alkollü içeceklerde maktu ÖTV tutarları artırıldı.

Bazı mallara uygulanan Asgari Maktu Vergi tutarları ile  bazı mallara uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranı ve Asgari Maktu Vergi tutarının yeniden belirlenmesi hakkındaki karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 22 ve fazla olan  içkiler için  1.269,7257 olarak uygulanan oran 1.428,4400'e çıkarıldı. Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç) için de 1.269,7257 olan oran 1.428,4400'e yükseltildi.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü İçeceklerde ÖTV Artışı Resmi Gazete'de Yayımlandı - Son Dakika

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