Alkollü Kadın Denize Atlarken Kurtarıldı

1) ALKOL ALIP DENİZE ATLADI, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ KURTARDI
HATAY'da alkollü olduğu öne sürülen ve adı açıklanmayan kadın, denize girince boğulma tehlikesi atlattı. Kadını, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.
Olay, Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi Çevlik mevkisinde meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen kadın, kendini denize attı. Dalgalar arasında çırpınan kişiyi fark edenlerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçirdiği belirtilen kadını, ekipler kurtardı. İsmi açıklanmayan kadın, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
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