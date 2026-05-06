Alkollü Mekanda Ölüm: Sanık Yeniden Yargılanıyor

06.05.2026 14:45
Burdur'da alkollü mekanda husumetlisi Hüseyin Mete'yi öldüren Ramazan Uçar'ın davasında yeni gelişme.

BURDUR'da alkollü mekanda karşılaştığı husumetlisi Hüseyin Mete'yi (42) öldüren Ramazan Uçar'ın (37) 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldığı karar, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. Bozma kararı sonrası sanık Uçar'ın yeniden yargılanmasına başlandı.

Olay, 31 Ekim 2024'te saat 21.00 sıralarında Sinan Mahallesi'ndeki eğlence mekanında meydana geldi. Husumetli Ramazan Uçar ile Hüseyin Mete, aynı mekanda karşılaştı. Ramazan Uçar, yan masada bir kadınla sohbet eden Hüseyin Mete'ye üzerinde bulundurduğu tabancayla 7 el ateş etti. Mete yere yığılırken, mekandakiler panikle kaçtı. İncelemede, Hüseyin Mete'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan Ramazan Uçar, polis ekipleri tarafından yakalanıp tutuklandı.

Ramazan Uçar hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ramazan Uçar'a geçen yıl eylül ayındaki karar duruşmasında 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi ile 15 yıl 10 ay hapis ve 2 bin 500 lira adli para cezası verildi.

İSTİNAF KARARI BOZDU, YENİDEN YARGILANIYOR

Karar, dosyanın taşındığı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. Dosya Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade edilirken, sanık yeniden yargılanmaya başlandı.

Davanın bugün görülen duruşmasında, taraf avukatları ile Hüseyin Mete'nin annesi Sevilay ve babası Nihat Mete, salonda hazır bulundu. Sanık Ramazan Uçar ise cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

'OĞLUM, İYİLİK YAPACAĞIM DERKEN KÖTÜLÜK BULDU'

Hüseyin Mete'nin annesi Sevilay Mete, "Sanığın en yüksek cezayı almasını talep ediyorum. Oğlum, iyilik yapacağım derken kötülük buldu" dedi. Ailenin avukatı sanığın 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan ceza almasını istedi. Baba Nihat Mete de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiğini söyledi.

Sanık Ramazan Uçar, "Takdir mahkemenin" derken, avukatı da adli kontrolle tahliye talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

