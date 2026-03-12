Alkollü Sürücü Kahve İçti, Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Alkollü Sürücü Kahve İçti, Kadın Hayatını Kaybetti

12.03.2026 11:03
Bursa'da alkollü sürücü, kazadan sonra kahve içerek alkol miktarını düşürdü. Aile adalet istiyor.

BURSA'da otomobili ile çarptığı Gönül Eriş'in (73) ölümüne neden olan alkollü sürücü Burçin Ş.'nin (34) kazadan sonra çevredekilerden kahve istediği ve olay yerine yakın bir çay ocağı işletmesinin getirdiği Türk kahvesini içtiği ortaya çıktı. Şüpheli ev hapis cezasına çarptırılırken, ölen kadının oğlu Serkan Eriş, "İçtiği kahveden dolayı alkolü daha düşük çıktı. Annem vefat etti. O tutuklanmadı. Biz adalet istiyoruz" dedi.

Kaza, 7 Mart'ta saat 09.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden ekmek almak için çıkıp yolun karşısına geçmek isteyen Gönül Eriş'e, Burçin Ş. yönetimindeki 16 YU 965 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Gönül Eriş, hayatını kaybetti.

ALKOL TESTİNE İTİRAZ ETTİ

Olayın ardından polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Burçin Ş.'nin 0.71 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sonuca itiraz eden ve hastaneye sevk edilen sürücünün buradaki testinde de 0.67 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazanın ardından çevredekilerden kahve isteyen ve yakındaki çay ocağı işletmecisinin götürdüğü Türk kahvesini içen Burçin Ş. hakkında ev hapsi kararı verildi. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'BİR KİŞİYİ ÖLDÜRMEDİ, BİR AİLEYİ YOK ETTİ'

Kaza ile ilgili soruşturma sürerken, Gönül Eriş'in oğlu Serkan Eriş, "Annem ekmek almaya çıktığında geriye dönmedi. Sonrasında polislerin beni aramasıyla kazayı öğrendim. Kamera kayıtları için olay yerine geldik. Bir arabanın vurduğunu gördük. Kadın sürücü alkollüymüş, orada kahve içmiş. İçtiği kahveden dolayı alkolü daha düşük çıktı. Annem vefat etti. O tutuklanmadı. Biz adalet istiyoruz. Annem, babama da bakıyordu. Ekmek alıp, dönüyormuş. Bir kişiyi öldürmedi, bir aileyi yok etti" diye konuştu.

'BEN KAZAYI GÖRMEDİM'

Olay yerindeki alkollü sürücüye istediği Türk kahvesini götüren çay ocağı işletmecisi Ekrem Selvi ise "Ben kazayı görmedim. Bir kişi geldi. Benden kaza yerine kahve istedi. Ben de götürdüm. Kazayı yapan kadın ayaktaydı. Kahveyi o içti. Benden Türk kahvesi istediler, ben de kadına götürdüm" dedi.

Kaynak: DHA

10:43
Türkiye’nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
10:29
İBB davasında 4. gün Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu’ndan sert tepki
İBB davasında 4. gün! Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu'ndan sert tepki
10:22
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı Dubai’de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı! Dubai'de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
10:19
Halil Umut Meler’in verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi’ni karıştırdı
Halil Umut Meler'in verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi'ni karıştırdı
07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
07:37
İran’ı vururken fark ettiler İsrail’in aklını alan Türkiye gerçeği
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
06:06
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
