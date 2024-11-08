Alkollü Sürücü Karavana Çarptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki karavana çarptı.
Yahyakaptan Mahallesi Salkım Söğüt Caddesi'nde S.Ç. idaresindeki 41 SP 341 plakalı otomobil, park halinde bulunan karavana çarptı.
Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.
Tedaviyi reddeden sürücünün, 2.30 promil alkollü olduğu belirlendi.
Sürücü, polis merkezine götürüldü.
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