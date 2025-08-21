Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

KÜTAHYA'da ehliyetsiz ve alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki kamyonet ile kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Kaldırımdaki yayaların aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Maruf Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. C.Ç.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarında park halindeki kamyonete, ardından da kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Kaldırımda yürüyen yayalar, kaçarak aracın altında kalmaktan son anda kurtulup, yakınlardaki bir iş yerine sığındı. Kazada sürücü C.Ç. yaralandı. C.Ç., çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücünün yapılan kontrollerinde 1.22 promil alkollü olduğu saptandı.

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.