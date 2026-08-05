Alkollü Sürücü Kaza Yaptı, Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Alkollü Sürücü Kaza Yaptı, Gözaltına Alındı

Alkollü Sürücü Kaza Yaptı, Gözaltına Alındı
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Düzce'de alkollü sürücü cip ile motosiklete çarpıp kaçtı, toplamda 366 bin TL ceza aldı.

DÜZCE'de,alkollü sürücünün kullandığı cip motosikletle çarpıştı. Kazanın ardından kaçarken cipiyle otomobile çarpan sürücü gözaltına alındı. Daha önce ehliyetine el konulduğu tespit edilen sürücüye 326 bin TL para cezası kesildi.

Kaza, gece saatlerinde Konuralp Orhangazi Mahallesi'nde mevkisinde meydana geldi. Beçi ışıkları mevkisinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 81 AGA 44 plakalı cip ile motosiklet çarpıştı. Kazanın ardından kaçan cip sürücüsü, yaklaşık 2 kilometre sonra Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde 35 AR 2148 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası araç sürücüleri arasında arbede yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde cip sürücüsün 3.78 promil alkollü olduğu ve daha önce ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan cip sürücüsüne 'Alkollü araç kullanma' ve 'Ehliyeti alınmış halde araç kullanma" suçlarından toplam 326 bin TL idari para cezası kesildi. Araç sürücüsüne ise 'Araç sahibinin ehliyetsiz şahsa araç kullanımına izin vermesi' suçundan 40 bin TL ceza uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Alkollü Sürücü Kaza Yaptı, Gözaltına Alındı - Son Dakika

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