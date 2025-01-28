Alkollü Sürücü Kazada İki Kadın Hayatını Kaybetti

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KONYA'nın Çumra ilçesinde Tahir Ferliarslan'ın kontrolünü yitirdiği otomobilin yol kenarındaki direğe çarptığı kazada annesi Melehat Ferliarslan (78) ile halası Kamile Öztat (73) hayatını kaybetti. Yapılan testte 3.04 promil alkollü olduğu belirlenen Ferliarslan'ın 9 kez alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapıldığı, ve ehliyetine 2036 yılına kadar el konulduğu ortaya çıktı.

Kaza, dün ilçenin Abditolu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tahir Ferliarslan'ıın kontrolünü yitirdiği 42 CBK 50 plakalı otomobil, yol kenarındaki direğe çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün annesi Melehat Ferliarslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Tahir Ferliarslan ve halası Kamile Öztat ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kamile Ferliarslan da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yapılan alkol testinde 3.04 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Tahir Ferliarslan'in daha önce 9 kez alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapıldığı ve ehliyetine de 22 Kasım 2036'ya kadar el konulduğu ortaya çıktı. Ferliaslan hakkında karıştığı son kazanın ardından da Jandarma Trafik Timi tarafından ehliyetine 5 yıl süreyle olmak üzere 22 Kasım 2041 tarihine kadar el konulması yönünde işlem yapıldı.

Tedavisinin ardından taburcu olan Tahir Ferliarslan, gözaltına alındı. Ferliarslan, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.