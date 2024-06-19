Alkollü sürücü polis memuruna çarptı, ağır yaralandı

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Diyarbakır'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı aracın çarptığı polis memuru ağır yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda dün gece A.Ş'nin kullandığı 55 AIG 71 plakalı otomobil, polis ekiplerince yapılan yol uygulamasında "dur" ikazına uymayarak, kaçma esnasında trafik polisi F.O'ya çarptı.

Ağır yaralanan polis, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yakalanan sürücü A.Ş'nin alkollü olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.