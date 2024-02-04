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Alkollü sürücü TIR'ın yakıt deposuna çarptı - Son Dakika
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Alkollü sürücü TIR'ın yakıt deposuna çarptı

Alkollü sürücü TIR\'ın yakıt deposuna çarptı

Eskişehir'de polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, park halindeki TIR'ın yakıt deposuna çarptı. Sürücü gözaltına alınırken, TIR'dan sızan yakıt belediye ekiplerince temizlendi.

04.02.2024 14:08
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ESKİŞEHİR'de polisin dur ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü A.T., otomobilliyle park halindeki TIR'ın yakıt deposuna çarptı. A.T. gözaltına alınırken, TIR'ın yola yayılan yakıt belediye ekiplerince temizlendi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine A.T.'nin kullandığı 26 SR 421 plakalı otomobil durdurmak istedi. Polisin ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçtı. Polisin takibe aldığı A.T., Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde otomobiliyle park halindeki TIR'ın yakıt deposuna çarptı. Kazayı yara almadan atlatan A.T., yakalanarak gözaltına alındı, TIR'dan sızan yakıt yola yayıldı. Belediye ekipleri, yoldaki yakıtı temizlerken, sürücü A.T.'nin 2 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Alkollü sürücü TIR'ın yakıt deposuna çarptı - Son Dakika
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