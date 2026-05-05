Alkollü sürücü yaya çarptı, ağır yaralı

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan M.B. (46), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın ardından aracını park ederek kaçan sürücü G.U., polis tarafından yakalanırken, yapılan kontrolde 1.34 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, G.U.'nun kullandığı 16 BTE 701 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan M.B. ağır yaralandı. Sürücü G.U. ise aracını yaklaşık 100 metre ileride park ederek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan M.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazanın ardından kaçan sürücü, yaklaşık 500 metre uzaklıktaki bir akaryakıt istasyonunda polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrolde G.U.'nun 1.34 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.