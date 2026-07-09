Alkollü Sürücü Yaya Geçidinde Kazaya Neden Oldu

1) YAYA GEÇİDİNDE DOLMUŞLA ÜMMÜ'YE ÇARPIP, ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ 2.63 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI (2)

KAZA, DOLMUŞUN YOL KAMERASINDA

Adana'da yolun karşısında geçmek isteyen Ümmü Elsun'un (22), Mehmet Leventerler'in (45) dolmuş ile çarpıp, ölümüne neden olduğu kaza anına ait yol kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Dolmuşun yol kamerasının kaydında, Leventerler'in kazanın ardından durmadan yoluna devam ettiği görüldü.