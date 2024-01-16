 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Alkollü sürücünün neden olduğu kazada hayatını kaybeden hamile kadın da öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Alkollü sürücünün neden olduğu kazada hayatını kaybeden hamile kadın da öldü

Antalya'da alkollü sürücünün kontrolünden çıkan araç, kaldırıma çarptıktan sonra takla atıp şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, hamile olan kadının da bebeği kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan hamile kadın da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alkollü sürücünün neden olduğu kazada hayatını kaybeden hamile kadın da öldü
16.01.2024 - 17:41,
Abone Ol

ANTALYA'da önceki gün alkollü sürücünün neden olduğu, 2 kişinin öldüğü kazada karnındaki 37 haftalık bebeğini kaybeden Keziban Nur Acer (20) de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 14 Ocak saat 21.30 sıralarında Menderes Mahallesi Hamza Taş Caddesi'nde meydana geldi. Kirişçiler Mahallesi'nden kent merkezine giden Umut Acer yönetimindeki 07 VP 595 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, kaldırıma çarptıktan sonra takla atıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, araçtaki Ali Erdemir (24) ve Fatıma Zehra Özdil'in (21) yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü Umut Acer ve Keziban Nur Acer ise hastaneye kaldırıldı. 37 haftalık hamile Keziban Nur Acer'in bebeği de kurtarılamadı. Cenazeler, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan kontrolde, 0.94 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Umut Acer'in, hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Daha önce alkollü araç kullanmaktan sürücünün ehliyetine süresiz el konulduğu ortaya çıktı.

Hastanede tedavisi devam eden sürücünün eşi Keziban Nur Acer de bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Umut, Acer, Hastane, Ölüm, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü sürücünün neden olduğu kazada hayatını kaybeden hamile kadın da öldü - Son Dakika


18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 5 günde Suriye ve Irak'ta 78 terörist etkisiz hale getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 5 günde Suriye ve Irak'ta 78 terörist etkisiz hale getirildi
17:26
Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:32
9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30
O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:29
Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:24
Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16
Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:59
Yunanistan'a ait yük gemisi Kızıldeniz'de füzeli saldırıya uğradı Yunanistan'a ait yük gemisi Kızıldeniz'de füzeli saldırıya uğradı

Son Dakika
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 5 günde Suriye ve Irak'ta 78 terörist etkisiz hale getirildi
17:26 Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:29 Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:32 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30 O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:24 Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16 Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:59 Yunanistan'a ait yük gemisi Kızıldeniz'de füzeli saldırıya uğradı
15:58 Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı
15:47 ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 18:49:15. #1.12#
SON DAKİKA: Alkollü sürücünün neden olduğu kazada hayatını kaybeden hamile kadın da öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement