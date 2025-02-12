Alkollü Sürücünün Otomobili Çocuk Parkına Uçtu

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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, bir sitenin bahçesindeki çocuk parkına uçtu. Kaza , güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Gebze ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Mutlukent Bulvarı 2465'inci Sokak'ta meydana geldi. M.T. yönetimindeki 41 APL 613 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin bahçesindeki çocuk parkına uçtu. Kot farkı nedeniyle yaklaşık 1 metreden parka uçan otomobil, park halindeki minibüs ile otomobile de çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin kontrolünde otomobil sürücüsünün 1.2 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ekiplere zorluk çıkaran M.T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, araçlarda hasar oluştu.