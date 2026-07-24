Alkollü Sürücüye 22 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
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Alkollü Sürücüye 22 Yıl Hapis İstemi

24.07.2026 10:55
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Adana'da alkollü sürücünün neden olduğu kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Dava açıldı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kamyonetiyle çarptığı motosikletteki 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin ağır yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan alkollü sürücüye, 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yeni Mahalle'de 5 Temmuz'da Serhan K'nin (58) hayatını kaybettiği, Hülya B'nin (75) ağır yaralandığı kazayla ilgili tutuklanan sürücü Mahmut G. (27) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü gece saatlerinde Mahmut G'nin kullandığı kamyonetin, aynı istikamette seyreden, Hülya B'nin yolcu konumunda olduğu Serhan K. idaresindeki motosiklete arkadan çarptığı belirtildi.

Kazada Serhan K'nin hayatını kaybettiği, Hülya B'nin ağır yaralandığı anlatılan iddianamede, sürücünün birden fazla kural ihlali yaptığı, kaza sonrası kaçtığı ve olay sırasında 2,40 promil alkollü olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Trafik bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, sanık Mahmut G. için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.

Kaynak: AA

Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü Sürücüye 22 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika

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