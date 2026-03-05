İzmir'in Gaziemir ilçesinde 2 Mart'ta 4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasıyla ilgili tutuklanan alkollü sürücüye 520 bin lira ceza kesildi, otomobil trafikten menedildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü M.H.K. (58), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

M.H.K'ye ayrıca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "alkollü araç kullanma", "kırmızı ışık ihlali", "trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirme", "sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde motorlu araç kullanma" ve "sabit veya seyir halinde yürütülen denetimlerde polisin uyarı ve işaretlerine rağmen dur ikazına uymayarak kaçma" maddelerinden 520 bin lira idari para cezası uygulandı.

Araç trafikten menedildi.

Kaza

M.H.K. idaresindeki 03 ACR 557 plakalı otomobil, 2 Mart'ta Karabağlar ilçesinde polis ekiplerince durdurulmuş, hakkında alkollü araç kullandığı gerekçesiyle işlem yapılan sürücü bu sırada aracıyla kaçmıştı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, Gaziemir ilçesi Akçay Caddesi'nde Mehmet Yener Deveci'nin kullandığı 35 T 6983 plakalı taksiye çarpmış, savrulan taksi, polis aracına çarparak durabilmişti.

Kazada taksi şoförü Deveci, araçtaki yolculardan E.T. ve Ü.D. ile otomobil sürücüsü M.H.K. yaralanmıştı.