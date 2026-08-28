Alkollü sürücüye ceza ve ehliyet iptali
Eskişehir'de alkollü araç kullanan aday sürücünün ehliyeti iptal edildi, 25 bin lira ceza kesildi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde alkollü araç kullandığı belirlenen aday sürücünün ehliyeti iptal edildi.
Şirintepe Mahallesi Bursa Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince denetim gerçekleştirildi.
Denetim esnasında durdurulan 26 GK 225 plakalı otomobilin sürücüsü Ş.E'nin yapılan kontrollerde 1,26 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Sürücüye, alkollü araç kullandığı için 25 bin lira ceza uygulandı.
Ayrıca aday sürücü olduğu belirlenen Ş.E'nin ehliyeti de iptal edildi.
Kaynak: AA
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