Alkolün Bedeli: 52 Bin TL Ceza

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 1.37 promil alkollü olduğu belirlenen elektrikli bisiklet sürücüsüne 52 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, dün gece saatlerinde Mesudiye Mahallesi'nde sürücülere yönelik alkol uygulaması gerçekleştirdi. Durdurulan 16 BLL 260 plakalı elektrikli bisikletin sürücüsü Mesut D.'nin (47) yapılan kontrolde 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. Daha önce de alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüye, ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 50 bin TL, sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan 2 bin 719 TL olmak üzere toplam 52 bin 719 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu. Mesut D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.