Allianz Trade: Orta Doğu Savaşı Küresel Ekonomide Maliyet Şoku Yaratıyor

Allianz Trade, Orta Doğu'daki savaşın küresel ekonomide maliyet baskıları yarattığını raporladı. 2026 yılı ilk çeyrek Ekonomik Görünüm raporuna göre, artan maliyetler hem şirketler hem de tüketiciler için önemli bir risk unsuru haline geldi. Yüksek enerji, metal ve gübre fiyatları, zayıf talep ve artan ticaret engelleriyle birleşerek güçlü bir maliyet şoku oluşturuyor, bu da üretimden tüketime tüm ekonomik zinciri etkiliyor.

Enerji yoğun sektörlerdeki şirketler, artan maliyetleri fiyatlara yansıtmakta zorlanırken kâr marjları daralıyor ve finansman koşullarının sıkılaşması mali yapıları kırılganlaştırıyor. Allianz Trade ekonomistleri, 2026'da küresel iflas vakalarında artış bekliyor. Tüketici tarafında ise yüksek akaryakıt ve gıda fiyatları alım gücünü zayıflatıyor, tüketici güvenindeki düşüş talebi olumsuz etkileyerek ekonomik yavaşlamayı derinleştiriyor.

Jeopolitik gelişmeler makroekonomik dengeleri şekillendiriyor; Orta Doğu çatışması nedeniyle küresel büyüme tahmini 2026 için yüzde 2,6'ya düşürüldü. Enflasyonun ABD'de yüzde 3,2'ye, Euro Bölgesi'nde yüzde 3'e yükselebileceği, küresel ticaret büyümesinin yüzde 1,5 seviyesinde kalacağı öngörülüyor. Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar belirsizliği artırırken, petrol fiyatlarının yıl sonunda varil başına 80 dolar seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Merkez bankalarının temkinli politika izleyeceği, ABD Merkez Bankası'nın faiz indiriminde acele etmeyeceği, Avrupa Merkez Bankası'nın ise sınırlı artış sonrası beklemeye geçeceği tahmin ediliyor. Mali, cari ve enerji açığı olan ülkeler daha yüksek risk altında. En olumsuz senaryoda, çatışmanın derinleşmesi ve Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması durumunda enerji arzında kesintiler yaşanabilir, petrol fiyatları 180 dolara, doğal gaz fiyatları 200 euro/MWh'ye yükselebilir, bu da küresel ekonomiyi stagflasyona sürükleyebilir.

Euro Bölgesi'nin teknik durgunluğa girmesi olası, enflasyonun ABD'de yüzde 4,9'a, Euro Bölgesi'nde yüzde 4,6'ya yükselmesi merkez bankalarını agresif faiz artışlarına zorlayabilir. Avrupa Merkez Bankası'ndan üç, ABD Merkez Bankası'ndan iki faiz artırımı bekleniyor. Tüketici güvenindeki zayıflama ve artan borç baskısı ekonomik yavaşlamayı derinleştirerek, genel görünümün daha zorlu bir döneme işaret ettiği vurgulanıyor.