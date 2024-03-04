Alman Büyükelçi, Kırım Köprüsü'nün imha edilmesiyle ilgili ses kaydı nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika
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Alman Büyükelçi, Kırım Köprüsü'nün imha edilmesiyle ilgili ses kaydı nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Alman Büyükelçi, Kırım Köprüsü\'nün imha edilmesiyle ilgili ses kaydı nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Alexander Lambsdorff, Alman subaylarının Kırım Köprüsü'nün imha edilmesiyle ilgili sızdırılan ses kaydı nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Ses kaydında Alman subaylarının Taurus füzelerinin kullanımı ve Kırım Köprüsü'nün teknik olarak imha edilip edilemeyeceği tartışılıyordu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Berlin'den açıklama talep etmişti.

04.03.2024 13:07  Güncelleme: 13:08
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Alman subaylarının Kırım Köprüsü'nün uzun menzilli füzelerle imha edilmesiyle ilgili ses kaydının sızdırılmasının ardından, Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Alexander Lambsdorff, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Girişte gazetecilerin sorularını cevaplamayan Büyükelçi Lambsdorff, bir süre sonra açıklama yapmadan Bakanlıktan ayrıldı.

Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman subaylarının 30 dakikalık ses kaydını yayımlamıştı.

Ses kaydında üst düzey Alman Hava Kuvvetleri mensupları, siyasi bir karar alınması durumunda Taurus füzelerinin ne şekilde gönderilebileceğini, bunların Ukrayna tarafından Almanya'nın istihbarat ve teknik desteği olmadan kullanılıp kullanılamayacağını tartışıyorlardı.

Kayıtta Taurus füzelerinin Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na yaptığı Kırım Köprüsü'nü teknik olarak imha edip edemeyeceği tartışması da yer alıyordu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ses kaydındaki konuşmalarla ilgili Berlin'den açıklama talep etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bu durumu bir yandan "şaşırtıcı" olarak nitelemiş, diğer yandan "NATO'daki meslektaşlarının bilerek yalan söylediklerini" dile getirmişti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de ses kayıtlarından yola çıkarak, Almanya'nın Rusya ile savaşa hazırlandığını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alman Büyükelçi, Kırım Köprüsü'nün imha edilmesiyle ilgili ses kaydı nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika

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