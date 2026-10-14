Alman Dışişleri Bakanı Wadephul Karadeniz'de sivil gemi taşımacılığına ateşkes istedi - Son Dakika
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Alman Dışişleri Bakanı Wadephul Karadeniz'de sivil gemi taşımacılığına ateşkes istedi

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Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Berlin'de Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova ile görüşerek Rusya'nın Avrupa'nın güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Karadeniz'de sivil gemilere yönelik saldırıları anımsatan Wadephul, sivil taşımacılık için ateşkes çağrısı yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya'nın genel olarak Avrupa'nın güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

Wadephul, başkent Berlin'de Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Wadephul, Avrupa'ya yönelik tehdit durumunun arttığını belirterek, tehlikenin ne kadar somut olduğunun bugünlerde özellikle Karadeniz'de görüldüğünü ifade etti.

Wadephul, Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesindeki sivil gemilere yönelik yeniden ağır saldırılar gerçekleştiğini anımsatarak, bunun sürdürülemez bir durum olduğunu dile getirdi.

Bu olayların aydınlatılması ve ortak güvenliğin sağlanması konusunda Bulgaristan'ın yanında olduklarına işaret eden Wadephul, "Bu gerginliği tırmandırmasına ve Rusya'nın saldırganlığına izin veremeyiz. Rusya, genel olarak Avrupa'nın güvenliğini tehdit ediyor. Aynı gemideyiz. Hepimiz hedefteyiz." dedi.

Wadephul, bu nedenle tüm düzeylerde güvenliğin artırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Avrupa'nın güvenliğini sağlamanın Rusya üzerindeki baskıyı da artırmayı içerdiğini belirten Wadephul, sadece sertliğin adil ve kalıcı barışın yolunu açacağını savundu.

Ukrayna'daki savaşın Avrupa kıtasının dışında da sonuçları olduğunu ifade eden Wadephul, Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden yaptığı tahıl ihracatı engellendiğinde bunun sadece Ukrayna ekonomisini etkilemekle kalmadığını, aynı zamanda dünyanın diğer bölgelerindeki gıda güvenliğini de tehlikeye attığını belirtti.

Wadephul, "Karadeniz üzerinden sivil gemi taşımacılığı konusunda bir ateşkes gerekiyor. Bu konuda Ukrayna ve Rusya'yı ve muhtemelen diğer ülkeleri de kapsayan bir anlaşmaya ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın bu saldırıları sürdürmesi durumunda bunun Küresel Güney'deki insanları etkileyeceğini belirten Alman Bakan, "Bu insanlar bundan dolayı acı çekiyor, açlık tehlikesiyle karşı karşıyalar. Rusya, Karadeniz'de olay yerini yeniden genişletmesi durumunda bu bölgede itibarından geriye kalanını da kaybetmemek için çok dikkatli olmak zorunda kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yüzden başta tahıl olmak üzere sivil taşımacılık için Karadeniz'de ateşkese ihtiyaç duyulduğunu yineleyen Wadephul, "Bunun için kıyıdaş devletlerin birçoğu Rusya ve Ukrayna ile görüşmeye hazırdır." dedi.

Wadephul bir gazetecinin, ABD'nin Ukrayna ile istihbarat paylaşımını kısıtladığına veya sonlandırdığına dair herhangi bir bilgi olup olmadığına ilişkin soruya da "Amerika Birleşik Devletlerinin, bugüne kadar olduğu gibi Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğinden kesinlikle eminim." yanıtını verdi.

ABD'nin, haklı olarak Rusya ile Ukrayna arasında görüşmelerin başlamasını istediğini belirten Wadephul, Ukrayna'ya yönelik Amerikan desteğinde kayda değer bir azalma olduğunu görmediğini kaydetti.

Wadephul, Avrupalıların Ukrayna'nın yanında durduklarını yineleyerek, "Rusya ile Ukrayna arasında mümkün olan en kısa sürede görüşmelerin gerçekleşmesi için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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