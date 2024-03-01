Alman Gelin Natalie Strupp, Mardin'de İslam'ı Seçti - Son Dakika
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Alman Gelin Natalie Strupp, Mardin'de İslam'ı Seçti

Alman Gelin Natalie Strupp, Mardin\'de İslam\'ı Seçti

Mardin'in Kızıltepe ilçesine gelin olmak için gelen Alman Natalie Strupp, İslam'ı seçti. İl Müftülüğü tarafından düzenlenen ihtida töreninde, Strupp'a İslam diniyle ilgili bilgi verildi ve kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Tören sonunda Strupp'a ihtida belgesi ve Almanca Kur'an-ı Kerim meali hediye edildi.

01.03.2024 14:47  Güncelleme: 15:00
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Mardin'in Kızıltepe ilçesine gelin olmak için gelen Alman Natalie Strupp, İslam'ı seçti.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Almanya'da tanıştığı ve evlenmeye karar verdiği Mardinli Kadir Doğan ile müftülüğe başvuran Strupp için "ihtida töreni" düzenlendi.

İl Müftü Vekili Ali Üney'in katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra kadına İslam diniyle ilgili bilgi verildi.

Şahitler huzurunda kelimeişehadet getiren Strupp'a "ihtida belgesi" verildi, Almanca Kur'an-ı Kerim meali hediye edildi.

Strupp, "Melek" ismini alarak Müslüman oldu.

Daha sonra Müftü Vekili Üney, dua okudu.

Kaynak: AA

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