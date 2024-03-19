Alman Halkının Yüzde 75'i Bundeswehr'e Güvenmiyor

Almanya'da yapılan araştırmada, halkın yüzde 75'inin, Alman Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr) ülkeyi savunma kabiliyeti olmadığına inandığı ortaya çıktı.
Civey araştırma şirketinin Focus dergisi için 11 ve 12 Mart'ta 5 bin 13 kişiyle yaptığı kamuoyu araştırmasına göre, Alman halkının yüzde 75'i Bundeswehr'in ülkeyi savunma kabiliyetine güvenmiyor.
Alman ordusuna güvenenlerin oranı yüzde 10, kararsızların oranı ise yüzde 15 olarak belirlendi.
Katılımcıların yüzde 69'u Bundeswehr'e gelecekte daha fazla finansal imkan verilmesinden yana olduklarını belirtti.
Almanların neredeyse üçte ikisi (yüzde 64), ülkenin "gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2'sinden fazlasını kalıcı olarak savunmaya harcaması" gerektiğini düşünüyor.
Almanların yüzde 64'ü ülkenin "zorunlu askerlik hizmetini yeniden uygulamaya koyması gerektiği" görüşünü paylaşırken, yüzde 68'i Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarını "Almanya'nın güvenliğine tehdit" olarak görüyor.
Katılımcıların yüzde 45'i Almanya'nın "kesinlikle atom bombasına sahip olmaması", yüzde 22'si ise "mutlaka nükleer silaha sahip olması" gerektiğine inanıyor.
Almanların yüzde 57'si bir savaş çıkması durumunda "Kesinlikle savaşmayız." ifadesini kullanırken, "Kesinlikle savaşırız." diyenlerin oranı yüzde 22'de kaldı.
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