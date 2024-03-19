Alman Halkının Yüzde 75'i Bundeswehr'e Güvenmiyor

Van'da Sağanak ve Kar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Van'da dünden bu yana etkili olan sağanak ve kar nedeniyle kent merkezinde su birikintileri oluştu. Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri çalışma yürüterek yolları temizledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarında korunmaya çalıştı. Van-Hakkari kara yolundaki Kurubaş Geçidi'nde de kar etkili oldu ve sürücüler kontrollü olarak ilerledi. Polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.