Alman Otomobil Üreticilerinin Gelirleri ve Karları Düştü

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BERLİN, 13 Haziran (Xinhua) -- Alman otomobil üreticilerinin gelirleri 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,7 oranında azalırken, karları da aynı dönemde dörtte bir oranında düştü.

Danışmanlık şirketi Ernst and Young'ın Çarşamba günü yayımladığı rapora göre, ülkenin üç büyük otomobil üreticisi Volkswagen, BMW ve Mercedes-Benz, yılın başında büyük bir gerileme yaşarken uluslararası rakiplerinin çoğundan önemli ölçüde daha kötü performans sergiledi.

Dünyanın en büyük 16 otomobil üreticisinin yılın ilk çeyreğindeki birleşik geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 493 milyar euroya (533 milyar ABD doları) ulaştı. Toplam satışlar ise Kovid-19 pandemisi öncesine kıyasla yaklaşık 3 milyon adet azalarak yaklaşık 15,6 milyon araca geriledi.

Danışmanlık şirketinin Batı Avrupa Bölgesi Yönetici Ortağı ve Mobilite Başkanı Constantin Gall, "Otomotiv sektörünün önündeki engeller artıyor. Ekonomi zayıflıyor, jeopolitik gerilimler ve silahlı çatışmalar birçok bölgede önemli ölçüde belirsizliğe neden oluyor" dedi.

Çin'in Alman şirketleri için son derece önemli bir pazar olmaya devam ettiğini belirten Gall, Çin, ABD ve Avrupa arasında ufukta gözüken yeni ticaret savaşlarının Alman otomotiv endüstrisi için çok kötü bir haber olduğunu vurguladı. Gall, "Böyle bir senaryoda kaybeden Alman otomobil üreticileri olur" dedi.

Şirket araştırmasına göre, Mercedes-Benz 2023 yılında kar marjı sıralamasında başı çekerken, Güney Koreli otomobil üreticisi Kia yılın başında yüzde 13,1 kar marjı elde ederek dünyanın en karlı şirketi oldu. ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla ise karlılıkta en keskin düşüşü kaydetti.