Alman Savaş Uçakları Rus Keşif Uçağını Engelledi

Gaziantep'te Zincirleme Trafik Kazası: 3 Polis Yaralı

Gaziantep'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 tır ile 1 polis aracı karıştı. Kazada 3'ü polis 4 kişi yaralandı ve sağlık durumları iyi. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatılırken, kaza nedeniyle duran otoyol trafiği kaza yerinin temizlenmesinin ardından tekrar açıldı.