Alman savaş uçaklarının, Baltık Denizi üzerinde Rus keşif uçağını engellediği bildirildi.
Alman Hava Kuvvetlerinin sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada NATO'nun Baltık Hava Polisliği (Air Policing) Misyonu'nda görevli Alman Eurofighter uçaklarının, Baltık Denizi üzerinde Rus "COOT-A (IL-20)" tipi uçağı engellemek üzere Letonya'nın Lielvarde Hava Üssü'nden havalandığı belirtildi.
Açıklamada Rus keşif uçağının transponder sinyali olmadan uçtuğu kaydedildi.
Benzer bir hadise ocak ayında meydana gelmiş, Rügen Adası açıklarında transponder sinyali olmadan uçan "IL-20" tipi Rus keşif uçağı nedeniyle Alman Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları acil havalanmıştı.
Alman Hava Kuvvetleri, Baltık ülkelerinin hava sahasını koruyan NATO'nun Baltık Hava Polisliği (Air Policing) Misyonu'na 5 Eurofighter savaş uçağıyla katılıyor.
Son Dakika › Güncel › Alman Savaş Uçakları Rus Keşif Uçağını Engelledi - Son Dakika
Kocaeli'nin Derince ilçesinde seyir halindeki işçi servisi alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, işçi servisi kullanılamaz hale geldi. Olay sonucunda yaralanan veya dumandan etkilenen olmadığı bildirildi.
Gaziantep'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 tır ile 1 polis aracı karıştı. Kazada 3'ü polis 4 kişi yaralandı ve sağlık durumları iyi. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatılırken, kaza nedeniyle duran otoyol trafiği kaza yerinin temizlenmesinin ardından tekrar açıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?