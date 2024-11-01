Alman Şirketleri Yatırım İçin Yurt Dışına Yöneliyor - Son Dakika
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Alman Şirketleri Yatırım İçin Yurt Dışına Yöneliyor

Alman Şirketleri Yatırım İçin Yurt Dışına Yöneliyor

Alman sanayi şirketlerinin %45'i yurtdışında yatırım yapmayı planlıyor; iç yatırım oranı sadece %13.

01.11.2024 14:55
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Alman sanayi şirketlerinin yaklaşık yarısı ülke dışına yatırım yapmayı planlıyor. Almanya içinde yakın gelecekte yatırım düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 13.Almanya'da yapılan bir araştırma, ülkedeki sanayi şirketlerinin yüzde 45'inin, işlerini Almanya dışına da taşımak, dış ülkelerde merkezler kurmak niyetinde olduğunu ortaya koydu. Danışma şirketi EY tarafından 115 sanayi kuruluşunun üst düzey yöneticileri ile telefonda yapılan ankete göre ülke dışında yatırım yapma konusunda oldukça istekli olan şirketler, Almanya'da yatırımlara ise pek sıcak bakmıyor. Yapılan araştırmada, ülke içinde yeni yatırımlar yapma düşüncesinde olan şirketlerin oranının sadece yüzde 13 olduğu belirlendi.

Yurt dışında yatırımla beraber büyüme, genelde istihdamın da ülke dışına taşınması anlamına geliyor. Şirketlerin yüzde 29'u bunu yapmak istediğini belirtirken, sadece yüzde 4'lük bir kesim, ülke dışındaki iş yerlerini Almanya'ya taşıma planı yaptığını bildirdi.

Ankette çıkan sonuçları değerlendiren EY Almanya'nın yöneticilerinden Jan Brorhilker, "Alman sanayisi alarm sinyalleri veriyor" diyerek "Kendi ülkesindeki konjonktürel manzaranın kasvetli olmasından dolayı çok sayıda şirket, oralardaki uygun şartlardan faydalanabilmek için yurt dışına yöneliyor" ifadesini kullandı. Brorhilker, bu gidişatın da şirketlerin Almanya'daki merkezleri açısından daha az ciro, daha az istihdam ve daha az yatırım anlamına geldiğini vurguladı.

Yöneticilerin yüzde 84'ü Alman ekonomisinin gidişatından memnun değil

Ankete iştirak eden sanayi şirketi yöneticilerinin yüzde 63'ü, Almanya'da var olan iş yerlerinin önümüzdeki yıllarda azalacağını tahmin ediyor. Yüzde 84'lük bir grup Alman ekonomisinin gidişatından memnun olmadığını ifade ederken, bu grubun içindeki yüzde 23'lük bir kesim, söz konusu gidişattan "hiç memnun olmadığını" dile getiriyor. Yöneticilerin yüzde 48'i, önümüzdeki beş yıl içinde Alman ekonomisinin iyiye gideceğine inanırken aşağı yukarı aynı oranda bir grup herhangi bir iyileşme yaşanmayacağını savunuyor.

Alman sanayi şirketleri için en önemli konulardan biri de kalifiye eleman eksikliği. Şirket yöneticilerinin yüzde 57'si, ekonomik büyümenin önündeki en büyük engelin bu olduğunu ifade ediyor. Almanya'daki şirketlerde çalışanların yeterince çalışkan olmadığı görüşünü sadece yüzde 13'lük bir kesim savunuyor. Hastalıklar sebebiyle çok fazla rapor alındığı yönündeki tartışmalar da şirket yönetimlerinde pek karşılık bulmuyor. Bu konunun Alman ekonomisinin içinde bulunduğu durgunluğun nedenlerinden biri olduğunu dile getirenlerin oranı yalnızca yüzde 6.

"Almanya'da çalışan kesimin motivasyonunun düşük olduğu ya da çalışkan olmadığı iddiaları asla doğru değil" diyen Brorhilker, "Sorun daha çok şirketlerin aradığı kalifiye elemanların sayısının giderek azalmasında yatıyor" ifadesini kullanıyor. Jan Brorhilker'e göre eğitimde özellikle, Matematik, Bilişim, Fen ve Teknik derslerine acil bir şekilde ağırlık verilmeli.

Reuters/ ET,EC

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Kaynak: Deutsche Welle

Ekonomi, Almanya, Finans, Güncel, Son Dakika

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